Irán rechaza acuerdo Ormuz y lanza ataque a bases de EE.UU.

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TEHERÁN.- Irán rechazó este miércoles los términos del acuerdo relacionado con el estrecho de Ormuz y lanzó un ataque sorpresa con misiles balísticos contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania, en una nueva escalada de las tensiones en Oriente Medio.

De acuerdo con autoridades iraníes, la ofensiva tuvo como objetivo una base aérea y un centro de mando utilizados por Estados Unidos en territorio jordano. La Guardia Revolucionaria afirmó que la acción constituye una respuesta a recientes operaciones militares estadounidenses y a lo que Teherán considera violaciones de los compromisos alcanzados en torno al estrecho de Ormuz.

Por su parte, Washington aseguró haber interceptado los cinco misiles lanzados durante el ataque y sostuvo que no se registraron víctimas ni daños materiales. El presidente Donald Trump advirtió que responderá “con fuerza” si continúan las agresiones contra intereses estadounidenses en la región.

CRISIS SE PRODUCE EN MEDIO DETERIORO NEGOCIACIONES

La crisis se produce en medio del deterioro de las negociaciones entre ambos países. Irán había señalado previamente que los ataques estadounidenses y las restricciones impuestas a sus exportaciones petroleras dejaban sin efecto partes esenciales del memorando suscrito para poner fin a las hostilidades.

El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, continúa siendo uno de los principales puntos de fricción entre Teherán y Washington. Cualquier alteración en su operatividad tiene repercusiones directas en los mercados energéticos internacionales.

La nueva ofensiva ocurre tras varios episodios de enfrentamientos registrados durante el mes de julio, incluidos ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, así como operaciones coordinadas de Estados Unidos y sus aliados contra milicias proiraníes en Irak.

Analistas consideran que este nuevo intercambio de acciones militares pone en riesgo cualquier intento de restablecer una tregua duradera y aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad en Oriente Medio.

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