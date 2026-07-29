DGM deporta 800 extranjeros indocumentados y detiene 955

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) informó que este miércoles deportó a 800 extranjeros en condición migratoria irregular y detuvo a 955 personas durante operativos de interdicción realizados en distintas provincias del país.

La institución indicó que entre los detenidos figuran un ciudadano salvadoreño y una ciudadana haitiana, quienes fueron interceptados durante la noche del martes 28 de julio en el puesto de chequeo militar de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial de Los Pilones, en Baní, provincia Peravia.

Según el reporte oficial, ambos extranjeros se desplazaban en un vehículo de carga con destino a la zona fronteriza de Jimaní y declararon que transportaban mercancías comestibles para su comercialización en esa demarcación.

LOS DETENIDOS

Del total de detenidos, 684 fueron aprehendidos por agentes de la DGM durante operativos desarrollados en Pedernales, San Juan, San Cristóbal, La Altagracia, Santo Domingo, Valverde, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Santiago, El Seibo, Samaná, Montecristi, La Vega, Duarte, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Independencia, Barahona, Peravia, San José de Ocoa, Dajabón, Elías Piña, La Romana y Bahoruco.

Además, otros 271 extranjeros fueron entregados por organismos de seguridad del Estado, principalmente por el Ejército de República Dominicana y la Policía Nacional.

Entre las provincias con mayor número de detenidos por parte de la DGM se encuentran Santo Domingo, con 105; Pedernales, con 60; La Vega, con 48; Elías Piña, con 47; La Altagracia, con 41; Barahona, con 39; María Trinidad Sánchez, con 38; Dajabón, con 37; y Santiago, con 35.

La DGM precisó que las deportaciones se realizaron mediante los pasos fronterizos habilitados: 350 extranjeros fueron trasladados por Elías Piña, 275 por Dajabón, 102 por Jimaní y 73 por Pedernales.

of-am