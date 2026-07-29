México desplaza R. Dominicana al tercer lugar voleibol de JCC

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SANTO DOMINGO.– La selección masculina de voleibol de México derrotó a República Dominicana en cuatro sets y aseguró el segundo lugar del Grupo A de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, relegando al conjunto anfitrión a la tercera posición al concluir la fase preliminar.

Los mexicanos se impusieron con parciales de 25-20, 23-25, 25-16 y 25-18, para finalizar esta etapa con récord de 2-1. Su única derrota del torneo fue ante Colombia.

Con este resultado, República Dominicana terminó con marca de 1-2 y avanzó a la ronda de eliminación simple, donde enfrentará a Cuba este martes a las 6:00 de la tarde en busca de un boleto a la siguiente fase.

El ataque azteca fue liderado por Diego González, quien registró 18 puntos, seguido de Josué López con 16 e Isaías Aguirre, que aportó 13 unidades.

Por los dominicanos, que afrontaron el compromiso sin su principal figura, Henry Tapia, Héctor Alexis Cruz encabezó la ofensiva con 15 puntos, mientras que Adrián Figueroa contribuyó con 13.

México mostró mayor consistencia en los momentos decisivos del encuentro, especialmente en el tercer y cuarto parcial, para sellar una victoria que le permite mantener vivas sus aspiraciones de medalla en el certamen regional.

República Dominicana, por su parte, buscará recuperarse ante una siempre competitiva selección cubana en un duelo de alta exigencia que definirá su permanencia en la lucha por el podio.

BALONCESTO FEMENINO

La selección femenina de Puerto Rico mantuvo su paso perfecto al derrotar con autoridad 86-46 a Costa Rica y asegurar el primer lugar del Grupo A, avanzando invicta a las semifinales del torneo de baloncesto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con marca de 3-0, el conjunto boricua confirmó su condición de favorito y se mantiene en la lucha por la medalla de oro, mientras que Costa Rica quedó eliminada de la contienda al finalizar con récord de 1-2.

La ofensiva puertorriqueña fue encabezada por Sofía Muñoz, con 15 puntos, y Camila de Pool, con 14. También aportaron Jaida Guerra con 13 unidades, y Arianis Rivera y Desireck Nieves, con 11 puntos cada una.

Por Costa Rica, Shiloh Little lideró el ataque con 14 tantos, seguida por Rebeca Ramírez, con 10, y Fernanda Gómez, con ocho.

EN MASCULINO

En la rama masculina, la fase preliminar continuará este jueves con los partidos Guatemala-Belice, Jamaica-Panamá, México-Puerto Rico y República Dominicana-Nicaragua.

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