Petróleo supera los US$84 tras el anuncio de Trump sobre Irán

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NUEVA YORK.– El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró un fuerte repunte de 6,6 % y cerró por encima de los US$84 por barril, impulsado por la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera sobre nuevos ataques contra Irán.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre alcanzaron los US$84.52 por barril, mientras que el crudo Brent, referencia internacional, avanzó 6,9 % hasta situarse en US$89.93.

Los mercados reaccionaron con preocupación ante la posibilidad de una escalada del conflicto entre Washington y Teherán, especialmente por el impacto que podría tener sobre el suministro mundial de petróleo y el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula aproximadamente una quinta parte del crudo comercializado a nivel global.

SUBIDA DE PRECIOS POR LA CAIDA MILLONES DE BARRILES

La subida de los precios también estuvo respaldada por una caída de 7.2 millones de barriles en las reservas de crudo de Estados Unidos, que se encuentran en su nivel más bajo desde 2018, así como por las expectativas de que la alianza OPEP+ pueda ralentizar futuros aumentos de producción.

Analistas del sector energético advierten que la volatilidad podría mantenerse en las próximas semanas, con estimaciones que sitúan el precio del petróleo en un rango de entre US$80 y US$100 por barril, dependiendo de la evolución del conflicto y de las condiciones del mercado internacional.

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