Trump amenaza con ‘dar paliza’ a Irán tras ataque a bases EE.UU

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con dar «una brutal paliza» a Irán tras el «ataque sorpresa» lanzado durante la noche contra activos e instalaciones estadounidenses en Jordania, donde las tropas solo tuvieron «unos minutos» para interceptar los misiles.
En una llamada con Fox News, el mandatario aseguró que «golpeará duro» a Irán, que «recibirá una paliza» por lo ocurrido en Jordania, unos ataques que, dijo, se han repetido en otros puntos de la región contra objetivos de EE. UU. en represalia por bombardeos contra territorio iraní.
Preguntado por los ataques contra posiciones de milicias proiraníes en Irak, que han dejado al menos 20 muertos, Trump apuntó a una posible coordinación con el Gobierno iraquí y describió a esas milicias como un «cáncer para el mundo».
No obstante, pese a las advertencias, insistió en que permitirá que su equipo negociador mantenga conversaciones con las autoridades iraníes.
Teherán, por su parte, afirmó esta semana que detendría los ataques contra intereses e instalaciones estadounidenses en la zona siempre que Washington mantenga suspendidos los bombardeos.
Sorpresa, sorpresa, ahora resulta que es Irán quien ataca. A quien no da, le dan.
Este 28 de julio Estados Unidos e Israel cumplieron 5 meses en su guerra contra Irán y no han podido poner una bota dentro de esa nación; en ese mismo tiempo los rusos ya tenían 85 mil kilómetros cuadrados en el bolsillo. Y ahora viene al caso que es Irán quien ataca a Estados Unidos. Israel? Buena pregunta.
PRESIDENTE TRUMP esto no se debería tratar de amenazar si no más bien de meter mano y atacar a nuestros ****s enemigos y hacerle MORDER EL POLVO por el osado atrevimiento de infligirle lesiones permanentes a nuestros soldados.
WASHINGTON.- Una nueva encuesta nacional de Fox News revela un creciente descontento de los votantes estadounidenses con la economía, el desempeño del presidente Donald Trump y el funcionamiento del sistema político, al tiempo que otorga a los demócratas una ventaja significativa de cara a las legislativas de noviembre.
Si los comicios para la Cámara de Representantes se celebraran hoy, el 53% respaldaría al candidato demócrata de su distrito,
La misma **** de siempre!
mier o da!
mierrrrrrda!