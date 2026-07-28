Banreservas destina RD$5,000 millones para emprendedoras

Los vicepresidentes de Banreservas Alieska Díaz, Ysidro García y Ana Pou, junto a Michelle Ortiz, presidente de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, durante la actividad este 27 de de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas (Banreservas), en alianza con Mastercard, presentó la segunda edición del Summit Mujer Pymes Banreservas, una iniciativa orientada a fortalecer el emprendimiento femenino mediante financiamiento preferencial, capacitación y oportunidades de desarrollo empresarial.

FINANCIAMIENTO CON TASA PREFERENCIAL

Durante el acto, el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, Ysidro García, en representación del presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, anunció la disponibilidad de RD$5,000 millones para nuevos préstamos destinados a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, con una tasa anual de 12.95 %.

García explicó que, con esta nueva cartera de recursos, el banco eleva a RD$32,000 millones el total de financiamientos dirigidos a fortalecer las mipymes encabezadas por mujeres, un sector que contribuye significativamente a la generación de empleos y al crecimiento económico del país.

Asimismo, destacó que esta iniciativa responde al compromiso de Banreservas con la inclusión financiera y el impulso al emprendimiento, en consonancia con las políticas de desarrollo económico promovidas por el Gobierno.

CAPACITACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITALES

Como parte de la alianza con Mastercard, las participantes tendrán acceso gratuito a una plataforma de formación digital con cursos sobre pagos electrónicos, finanzas personales, ciberseguridad y emprendimiento, diseñados para fortalecer sus capacidades empresariales.

La vicepresidenta senior de Pequeñas y Medianas Empresas para Mastercard en América Latina y el Caribe, María Barreiros, valoró el respaldo de Banreservas al liderazgo femenino y destacó el impacto de este tipo de iniciativas en el crecimiento de las empresas.

El Summit también incluyó conferencias y paneles sobre liderazgo, transformación digital y productividad, además de espacios de intercambio de experiencias y networking.

La jornada reunió a empresarias, especialistas y ejecutivos de Banreservas y sus empresas filiales, reafirmando el compromiso conjunto con el desarrollo de las mujeres emprendedoras y las mipymes dominicanas.

an/am