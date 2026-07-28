Dajabón y SD registran mayor número de haitianos detenidos

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante los operativos de interdicción fueron detenidos 1,024 extranjeros en condición migratoria irregular, siendo Dajabón y Santo Domingo las demarcaciones con mayor número de aprehensiones.

De acuerdo con el reporte oficial, en Dajabón fueron detenidas 99 personas en el municipio cabecera y las comunidades de Cañongo, La Vigía y Santiago de la Cruz. En tanto, en Santo Domingo se registraron 85 detenciones distribuidas en sectores de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste.

Las acciones en la capital incluyeron operativos en Los Mina, Villa Duarte e Invivienda, en Santo Domingo Este; Villa Mella y Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte; y Herrera y Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

Asimismo, la DGM reportó 50 detenidos en Pedernales; 41 en Santiago; 41 en Montecristi; 39 en La Vega; 35 en Independencia y 33 en La Altagracia, como parte de las intervenciones desarrolladas en distintas provincias del país.

APOYO DE FUERZAS DE SEGURIDAD

La institución precisó que 295 de los detenidos fueron capturados con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De ese total, el Ejército realizó 203 detenciones, mientras que agentes policiales efectuaron 87.

En cuanto a las deportaciones, la DGM indicó que los extranjeros repatriados fueron trasladados a través de los puntos de control fronterizos de Dajabón, con 419 personas; Elías Piña, 324; Jimaní, 130; y Pedernales, 70.

La entidad reiteró que estos operativos forman parte de las acciones permanentes para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración y fortalecer el control de los flujos migratorios en el territorio nacional.

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