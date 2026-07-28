RD suma nuevas hazañas con oros de Pigozzi y Hardt en JCC

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SANTO DOMINGO.– La delegación de República Dominicana continuó ampliando su cosecha de medallas en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las destacadas actuaciones de Andrea Pigozzi y Nick Hardt, quienes conquistaron sendas preseas doradas en esquí acuático y tenis, respectivamente.

Andrea Pigozzi protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al imponerse a su hermano Paolo en la final de salto del esquí acuático. Tras dos días quedándose a las puertas del primer lugar, el dominicano alcanzó la gloria con un espectacular salto superior a los 45 metros.

Con esta victoria, Andrea completa un destacado desempeño en el certamen, donde también obtuvo dos medallas de plata, y se une a sus hermanos Paolo y Robert como campeones centroamericanos. La familia Pigozzi cerró una histórica participación, con Francesca aportando además tres preseas de bronce.

HARDT EN TENIS

En tenis, Nick Hardt se adjudicó su segundo título centroamericano y del Caribe tras el retiro del colombiano Juan Sebastián Gómez, cuando el encuentro favorecía al dominicano 2-1. Gómez no pudo continuar debido al desgaste físico acumulado luego de disputar cerca de seis horas de competencia el día anterior.

Hardt repite la hazaña lograda en San Salvador 2023 y consolida su nombre entre los referentes del tenis regional, siguiendo la estela del legendario Víctor Estrella, máximo ganador dominicano en la disciplina con tres medallas de oro.

EN VOLEIBOL DE PLAYA

En voleibol de playa masculino, la dupla integrada por Hayerling de Jesús y Óscar Martínez consiguió su segunda victoria consecutiva al derrotar en sets corridos (21-16 y 21-10) a Guatemala. Los quisqueyanos dominaron los bloqueos y mostraron superioridad ofensiva, manteniendo vivas sus aspiraciones de avanzar en el torneo.

SOFTBOL FEMENINO

Mientras, la selección femenina de softbol de República Dominicana afrontará este miércoles un partido decisivo frente a Guatemala, con la clasificación a la Súper Ronda en juego. El equipo nacional depende de una victoria para asegurar su pase, aunque también podría avanzar mediante el sistema de desempate Team Quality Balance (TQB), dependiendo de otros resultados.

La jornada también dejó importantes resultados internacionales. Islas Vírgenes Estadounidenses aseguró el liderato invicto del Grupo B del softbol femenino tras vencer 6-3 a México, mientras que Cuba cerró su participación preliminar con una contundente victoria 6-0 sobre El Salvador.

MEXICO GANA EN REMO

En el remo, México ratificó su hegemonía al conquistar su quinta medalla de oro del campeonato. Rafael Mejía y Maité Arrillaga se impusieron en la prueba de doble mixto sin timonel con tiempo de 7:39.31. Venezuela obtuvo la plata y República Dominicana celebró el bronce alcanzado por Jancarlos Tineo y Wendy Simó.

Con cada jornada, Santo Domingo 2026 continúa dejando historias memorables y consolidando el protagonismo de la delegación dominicana, que sigue elevando el orgullo nacional ante miles de aficionados que respaldan a sus atletas en casa.

EN GIMNASIA SINCRONIZADA

México, en la rama femenina, y Colombia, en la masculina, conquistaron este martes las medallas de oro en la modalidad sincronizada de gimnasia de trampolín de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada celebrada en el Pabellón de Gimnasia del Parque del Este.

En la competencia femenina, las mexicanas Dafne Navarro y Patricia Núñez se alzaron con el título tras registrar una puntuación de 46.35. La medalla de plata fue para la dupla venezolana integrada por Parvati Alberti y Alida Rojo, que acumuló 40.82 unidades, mientras que República Dominicana se quedó con el bronce gracias a la actuación de Laura Polanco y Eva Vásquez, quienes finalizaron con 38.34 puntos.

Por su parte, Colombia cerró en la cuarta posición con 4.21 unidades, luego de sufrir una penalización derivada de un fallo técnico durante su ejecución, lo que condicionó sus aspiraciones de subir al podio.

En la rama masculina, los colombianos Diego Giraldo y Santiago Parra se proclamaron campeones al totalizar 46.09 puntos. Venezuela obtuvo la medalla de plata con Carlos Betancourt y Jezreel González, quienes alcanzaron 43.40 unidades.

CUBA EN REMOS CORTOS

Cuba encontró recompensa a meses de sacrificio al conquistar la medalla de oro en el cuatro pares de remos cortos masculino de los Juegos Centrocaribeños Santo Domingo 2026, en una jornada de emociones para la delegación antillana.

Henry Heredia, Leduar Suárez, Roberto Paz y Reidy Cardona dominaron la final disputada en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón, donde detuvieron el cronómetro en 6:20.87 minutos, el mejor registro de la competencia.

El cuarteto cubano cruzó la meta con una ventaja de 2.16 segundos sobre la embarcación de México, integrada por Roberto Ahumada, Alexis López, Miguel Carballo y Andre Simsch, que marcó 6:23.03. El bronce correspondió a Venezuela, representada por Jonas Díaz, José Guipe, César Amaris y Jakson Vicent, con 6:23.50.

En una prueba donde las diferencias suelen medirse en décimas, el margen conseguido por los cubanos reflejó un dominio convincente.

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