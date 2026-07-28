Diputado pasó de FP al PRM porque «garantiza democracia» 

SANTO DOMINGO.– El diputado por la provincia Pedernales, Rafael Pérez, afirmó que su decisión de incorporarse al Partido Revolucionario Moderno (PRM) responde a que esa organización, según dijo, garantiza la democracia y promueve el relevo generacional dentro del liderazgo político del país.

El legislador, quien anteriormente militó en la Fuerza del Pueblo, sostuvo que también valoró la visión de desarrollo impulsada por el presidente Luis Abinader para la provincia Pedernales, al considerar que las inversiones ejecutadas por el Gobierno contribuirán al crecimiento económico y social de toda la región Sur.

Pérez agradeció la acogida recibida por la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, Alfredo Pacheco, así como por el vocero del bloque, Amado Díaz, y los legisladores del PRM.

«Ingresé al PRM porque es un partido que cree en la democracia y apuesta al relevo político generacional en la República Dominicana. Además, el presidente Luis Abinader tiene una visión clara para el desarrollo de Pedernales y de toda la región Sur», expresó.

COMPROMISO CON PEDERNALES Y EL PAÍS

El congresista indicó que esta nueva etapa de su carrera política estará orientada a respaldar iniciativas legislativas que fortalezcan las instituciones y promuevan el desarrollo nacional, con especial atención a las necesidades de Pedernales.

Asimismo, reiteró su agradecimiento al presidente Luis Abinader, al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, a Alfredo Pacheco y a los miembros de la bancada oficialista por el respaldo brindado tras su incorporación al partido.

Finalmente, reafirmó su compromiso de trabajar por la aprobación de leyes y resoluciones que contribuyan al bienestar de la población y al desarrollo de la República Dominicana, mediante el diálogo y la construcción de consensos en el Congreso Nacional.