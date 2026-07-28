Destacan en Haití medalla de oro centroamericana en karate

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Puerto Príncipe, 28 jul.- Medios locales haitianos destacan hoy la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de la atleta local Jessica Lee, en la categoría de taekwondo de menos de 62 kilogramos.

La deportista le brindó al país caribeño mediante esa presea un momento histórico, comentó en su edición de este martes el periódico Le Nouvelliste.

Lee, tras una jornada impecable -recuerda el diario- eliminó sucesivamente a Alisson Montano, de El Salvador y a Mayerlin Mejía de República Dominicana, antes de imponerse en la final a Karla Rodríguez, de México.

Esta presea de oro -subraya Le Nouvelliste- le otorga a la delegación haitiana su segunda medalla en estos Juegos, tras la plata obtenida por Valentina Francesca Lalanne en skateboarding artístico, lo cual permite al país igualar su medallero de la edición de 2023 en San Salvador.

Por su parte, la patinadora artística de la nación antillana Valentina Francesca Lalanne ganó en el evento la primera medalla para Haití, al merecer plata en la final, celebrada en el New Horizon Bilingual College.

Para Le Nouvelliste, sin embargo, el futbol local Sub-20, que se enfrenta a Cuba este martes en la segunda jornada del Grupo A, «tuvo un comienzo decepcionante con su derrota 0-3 ante Estados Unidos».

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