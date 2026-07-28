Justicia haitiana dice reinició los juicios penales con jurado

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Puerto Príncipe, 28 jul.- El sistema judicial haitiano reanudó los juicios penales con jurado, después de varios años interrumpidos, en medio de la crisis general que sufre hoy el país por la violencia de bandas armadas, informó un periódico local.

El reinicio de esos procesos busca apoyar a las autoridades, a magistrados y a otros sectores interesados por garantizar el funcionamiento del sistema, añadió el titular de esa cartera, Patrick Pélissier, citado por el diario Gazzette Haiti.

La autoridad elogió el compromiso de jueces y demás miembros del sector y destacó «su valentía, patriotismo y determinación para cumplir con su misión, en un contexto particularmente difícil», a causa de los referidos grupos criminales.

«Los jueces están respondiendo positivamente a su deber cívico y a la responsabilidad de su trabajo ante el sistema legal», subrayó el Ministro en declaraciones durante una visita a la Unidad Judicial Especializada, agregó el periódico.

Según Pélissier, con su presencia en esa institución se propuso «alentar a las autoridades, jueces, alguaciles y a todos aquellos que hicieron posible reanudar los juicios penales con jurado».

Todo ello representa, además -afirmó «pasos significativos en el funcionamiento del sistema judicial y en el fortalecimiento del acceso a la justicia».

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