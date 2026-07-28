Asociación de Juristas solicita extinción proceso exprocurador

La petición está contenida en un informe jurídico presentado en calidad de ‘amicus curiae’ (amigo de la corte) ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el proceso contra el exfuncionario.En el documento, la WJA sostiene que el proceso, iniciado en 2021, ha sobrepasado el plazo máximo de cuatro años previsto en la normativa procesal penal dominicana, así como el estándar internacional del plazo razonable.

El informe añade que, tras analizar el expediente, concluyó que las dilaciones son atribuibles al Estado y que no existe constancia de que Rodríguez haya recurrido a maniobras dilatorias que justifiquen la prolongación del proceso.

La organización también argumenta que la prisión preventiva a la que fue sometido Rodríguez durante cuatro años imponía al Estado un deber reforzado de diligencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con base en esos argumentos, la WJA concluye que corresponde declarar extinguida la acción penal contra el exprocurador, al entender que el Estado excedió los límites temporales para ejercer la persecución penal.

Rodríguez, quien dirigió la Procuraduría General entre 2016 y 2020, está acusado por el Ministerio Público de presuntos actos de corrupción administrativa en el denominado caso Medusa, cargos que rechaza.

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