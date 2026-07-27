ONPECO dice falta información apagones genera desconfianza

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SANTO DOMINGO.– El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) advirtió que la falta de información de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) sobre las interrupciones prolongadas del servicio eléctrico está generando indignación y desconfianza entre los usuarios.

En un documento enviado a ALMOMENTO.NET, la entidad manifestó preocupación por los apagones que afectan a numerosos sectores del país, especialmente en el Gran Santo Domingo, donde residentes reportan cortes eléctricos que en algunos casos se extienden por dos y hasta tres días.

Señaló que, aunque las EDES atribuyen las interrupciones a averías en las redes de distribución, la ausencia de explicaciones oportunas y la demora en la solución de los problemas han incrementado el malestar de la población. Indicó que en varios sectores existe la percepción de que algunos apagones podrían responder a interrupciones programadas sin que se ofrezca información clara a los usuarios.

Recordó que corresponde a las empresas distribuidoras informar de manera transparente, verificable y oportuna sobre las causas de cada interrupción, el tiempo estimado para restablecer el servicio y las acciones implementadas para resolver las fallas.

Afirmó que las largas jornadas sin electricidad afectan de manera significativa la calidad de vida de las familias, especialmente en medio de las altas temperaturas que registra el país. Entre las consecuencias citó dificultades para descansar, pérdida de alimentos refrigerados, interrupciones en el suministro de agua, daños en equipos eléctricos y pérdidas económicas para pequeños negocios.

Lamentó las quejas de usuarios que aseguran enfrentar dificultades para comunicarse con las EDES y recibir respuestas rápidas ante las averías reportadas.

Sostuvo que la prestación de un servicio público esencial incluye la obligación de mantener informada a la ciudadanía, ya que la falta de comunicación incrementa la incertidumbre y el descontento social.

Exhortó a las distribuidoras a fortalecer el mantenimiento preventivo de sus redes, mejorar la capacidad de respuesta ante fallas y establecer canales permanentes de comunicación con las comunidades afectadas.

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