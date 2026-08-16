MPD tilda de «vergonzoso» al Gobierno por expulsión cubanos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 16 ago (EFE).- El Movimiento Popular Dominicano (MPD) calificó al Gobierno del presidente Luis Abinader como uno de «los más vergonzosos de la historia dominicana», por la decisión de expulsar a diplomáticos cubanos, a los que definió como representantes de un país digno y solidario.

«Al presidente Abinader se le olvida, que ha sido Cuba quien le ha abierto las puertas de la educación en materia de salud y de deporte a muchos jóvenes dominicanos», indicó el partido marxista en una nota.

La organización afirmó que ni siquiera en los 12 años del «nefasto» (expresidente) Joaquín Balaguer Ricardo, se había visto un entreguismo de nuestra soberanía, y mucho menos se había visto de parte de este «gobierno oprobioso, la osadía y desfachatez de un entreguismo rampante», al dar un ultimátum a la embajada cubana para sacar a una parte de su delegación diplomática.

«Al gobierno del PRM y (al presidente Luis) Abinader se les olvida que el hermano pueblo cubano ha beneficiado y graduado a cientos de médicos y profesores dominicanos. También se le olvida que es el pueblo más solidario que pueda existir, pues comparte lo que tiene y pone a disposición su creatividad, e ingeniosidad y ahora a ese pueblo con tanta dignidad, este gobierno le paga con deshonra», afirmó el MPD.

Según la organización de izquierda, el entreguismo de Luis Abinader sobrepasa lo imaginable y sobre todo cuando se trata de entregarle nuestra soberanía a un gobierno como el de Donald Trump, que viola los derechos humanos.EFE

rsl