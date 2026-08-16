Organismos del PLD fortalecen contacto en las comunidades

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SANTO DOMINGO.- Diferentes organismos municipales, provinciales y de seccionales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizaron durante el pasado fin de semana jornadas de Esfuerzo Concentrado en distintas comunidades del país y del exterior, como parte del proceso de organización, fortalecimiento y crecimiento de su estructura.

Las actividades dan continuidad a la Línea Organizativa y Electoral aprobada durante el X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez, mediante la cual el partido desarrolla acciones de contacto directo con las comunidades.

La Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna del PLD informó sobre la realización de jornadas en las provincias Sánchez Ramírez, San Juan, Barahona y María Trinidad Sánchez, así como en la seccional del partido en Nueva York, Estados Unidos.

En Nueva York, dirigentes y miembros del PLD realizaron un encuentro comunitario en el Bronx, donde desarrollaron labores de contacto con dominicanos residentes en la zona, particularmente en los alrededores de Fordham Road y Tercera Avenida.

Durante la jornada, según informó el partido, residentes expresaron preocupaciones relacionadas con el costo de la vida, los apagones, las facturaciones del servicio eléctrico, la inseguridad y dificultades vinculadas al inicio del año escolar, entre otros temas.

JORNADAS EN VARIAS PROVINCIAS

En el distrito municipal de Sabaneta, San Juan, dirigentes peledeístas realizaron un recorrido por diferentes sectores, fortaleciendo el contacto con la comunidad y sumando nuevos miembros y simpatizantes a la organización.

Mientras, en Angelina, distrito municipal de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se desarrolló una jornada de Esfuerzo Concentrado durante la tarde del sábado, con participación de dirigentes y residentes de la comunidad.

También se reportó una jornada en el distrito municipal La Entrada, municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, donde los organismos locales del PLD realizaron actividades de contacto comunitario.

El partido informó que los comités provinciales, municipales, de circunscripción e intermedios tienen la facultad de programar brigadas específicas para interactuar con las comunidades de sus respectivas zonas, alternándolas con las jornadas nacionales.

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