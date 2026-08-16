Edesur denuncia manipulación medidores para alterar la tarifa

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 16 ago (EFE).- Edesur Dominicana alertó este domingo sobre el riesgo que representa la creciente violación de paneles de medidores en zonas metropolitanas, una práctica mediante la cual usuarios intentan desactivar los instrumentos de medición de consumo, generalmente durante horas de la noche.

Según explicó la distribuidora estatal, en una nota, este tipo de manipulación busca evitar el registro correcto del consumo eléctrico a través de conexiones directas no autorizadas.

Sin embargo, estas intervenciones provocan que los sistemas de protección de las redes se disparen automáticamente como medida de seguridad, dejando sin servicio a sectores completos que, sin conocer el origen real de la interrupción, salen posteriormente a protestar por la falta de electricidad.

«No negamos que se puedan producir averías en circuitos, a los que atendemos siguiendo los protocolos, pero algunas zonas donde se interrumpe el servicio -específicamente de noche- es a causa de esa mala práctica», subrayó Edesur.

La empresa precisó que los sistemas de protección no distinguen entre una falla técnica genuina y una manipulación fraudulenta: ambas activan idénticos mecanismos de desconexión diseñados para preservar la integridad de la red eléctrica y evitar daños mayores a la infraestructura y a los propios usuarios.

En ese sentido, Edesur hizo un llamado a la ciudadanía a no propiciar este tipo de violaciones, ya que sus consecuencias trascienden lo económico y conllevan penas de cárcel.

La compañía advirtió que, más allá de comprometer el suministro eléctrico de comunidades enteras, esta práctica pone en riesgo directo la integridad física de quienes la ejecutan, dado el alto voltaje que corre por estas instalaciones.

La distribuidora reiteró su disposición a continuar atendiendo las averías reales conforme a los protocolos técnicos establecidos, al tiempo que insistió en que la manipulación de medidores no es una solución, sino un factor que multiplica el riesgo tanto para quien la comete como para su vecindario.EFE

rsl