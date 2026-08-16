Academia de Ciencias lamenta fallecimiento Antonio Thomen

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SANTO DOMINGO.- El Consejo Directivo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana lamentó el fallecimiento de Antonio Thomen Acevedo, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa institución y reconocido con el Laudatio Académica por sus aportes a la conservación ambiental.

La entidad expresó sus condolencias a los familiares, amigos y relacionados del destacado abogado, diplomático y escritor, al tiempo que resaltó su legado profesional, intelectual y ambientalista, así como sus contribuciones a la defensa de los recursos naturales y la protección de los ecosistemas del país.

Thomen Acevedo, considerado uno de los pioneros del movimiento conservacionista dominicano, dedicó buena parte de su vida a promover iniciativas ciudadanas orientadas a la protección de la naturaleza y a crear conciencia sobre la importancia de preservar la biodiversidad.

Nacido el 18 de julio de 1933, desarrolló una amplia trayectoria profesional en áreas como la minería, la industria, la diplomacia y la gestión pública. Realizó estudios en Estados Unidos y en 1954 obtuvo el título de Doctor en Derecho en la entonces Universidad de Santo Domingo.

En 1978 fundó el Instituto Dominicano de Bioconservación, junto a reconocidos investigadores y científicos, entre ellos Eugenio de Jesús Marcano, el padre Julio Cicero e Idelisa Bonnelly de Calventi. La iniciativa contribuyó a fortalecer la conciencia nacional sobre la necesidad de proteger los recursos naturales y la biodiversidad dominicana.

Reconocimiento de la Academia de Ciencias

En julio de 2023, la Academia de Ciencias exaltó a Thomen Acevedo con el Laudatio Académica, como reconocimiento a su trayectoria y a sus aportes a la conservación ambiental.

Durante el acto, Milcíades Mejía, expresidente de la Academia de Ciencias e impulsor del homenaje, destacó los esfuerzos realizados por Thomen Acevedo en favor de la protección de la naturaleza y consideró que el país tenía una deuda con su labor científica y ambientalista.

Al homenaje asistieron familiares, amigos y miembros de la institución, entre ellos su hija, Alicia Thomen, y su esposa, Mary de Thomen.

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