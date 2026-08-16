Exportaciones tabaco RD suben 86% entre enero y junio 2026

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Las exportaciones de tabaco, cigarros y cigarrillos generaron más de 802 millones de dólares entre enero y junio del 2026, según informó el Instituto del Tabaco de República Dominicana (INTABACO).

El director de la entidad, Iván Hernández Guzmán, indicó que las exportaciones mensuales pasaron de 79.72 millones de dólares en enero de este año a 148.8 millones de dólares en junio del 2026, lo que representa un incremento de un 86%, según datos suministrados por la Dirección General de Aduanas.

Dijo que este incremento se debe al trabajo mancomunado del sector público y privado de República Dominicana, en las labores de promoción, capacitación, facilidades de crédito, seguridad jurídica, inversión significativa de la industria tabacalera, implementación de nuevas tecnologías, formación de un recurso humano calificado, entre otros factores.

Hernández Guzmán habló tras recibir una visita del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, a quien le explicó la labor institucional.

Destacó que los Estados Unidos se mantiene como el principal destino de exportación en el 2026 con 78.5% del valor exportado, generando 629.5 millones dólares.

Agregó que el 99.5% del tabaco exportado son elaborados en Zonas Francas Industriales y Especiales produciendo 798.3 millones de dólares y el 5 % restante en otras compañías de la industria local generando 3.7 millones dólares.

Recordó que las exportaciones de dicho producto generaron 1,359 millones de dólares en el 2025 y anunció que en el 2026 crecerán significativamente.

De su lado, Rodrígo Castañeda calificó como positivo el incremento de las exportaciones y destacó que el tabaco es el cultivo con mayor encadenamiento de valor que tiene República Dominicana, que en su elaboración intervienen decenas de manos durante los procesos de siembra, recolección, curado, fermentación, selección, clasificación, elaboración del cigarro y almacenamiento.

Recordó que una de las principales funciones de la FAO cuando llegó al país fue monitorear la siembra de tabaco, realizar intercambio de conocimientos y colaborar con el fortalecimiento del INTABACO.