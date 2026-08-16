Planeta registró 38 terremotos mayores 5 grados en 72 horas

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GINEBRA, Suiza.- Las agencias sismológicas mundiales han reportado un repunte drástico en la actividad tectónica global durante los últimos tres días, acumulando un total de 38 terremotos de magnitud igual o superior a 5.0.

Esta ola sísmica, liderada por un destructivo terremoto de magnitud 7.7 en el sudeste asiático, ha encendido las alertas de los equipos de respuesta a emergencias a nivel internacional.

INDONESIA

El evento de mayor gravedad ocurrió la madrugada del sábado en la región de Flores, Indonesia.

El sismo principal de magnitud 7.7, registrado a una profundidad de apenas 10 kilómetros por el USGS, provocó el colapso de decenas de edificios e infraestructura pública, cobrando la vida de al menos 47 personas y dejando centenares de heridos.

La sacudida generó pánico generalizado al activarse alertas de tsunami en múltiples provincias del archipiélago. Aunque la alerta marítima fue levantada horas después, la zona continúa experimentando severas réplicas que superan la magnitud 6.0.

Casi simultáneamente, otras regiones del planeta sintieron la fuerza de las placas tectónicas. En el Pacífico Sur, las islas de Vanuatu registraron un sismo de magnitud 6.1, mientras que Europa reportó un inusual sismo de magnitud 5.0 en Granada, España. Este último, catalogado como moderado, causó daños materiales leves y crisis de ansiedad entre la población local, recordando que las fallas continentales se mantienen bajo tensión constante.

Los expertos recuerdan que este incremento de eventos medianos y grandes entra dentro de los márgenes estadísticos de la Tierra. No obstante, los acontecimientos de esta semana —sumados al devastador terremoto de 7.4 en Colombia a inicios de mes— evidencian la urgente necesidad de que las naciones sigan invirtiendo fuertemente en normativas de construcción sismorresistente y sistemas de alerta temprana para mitigar tragedias humanitarias.

COLOMBIA

El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 294, seis más que en el último balance del viernes, mientras que el de desaparecidos volvió a subir hasta 320, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este sábado.

La entidad también elevó a 3,935 los heridos y cifró en 353 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 54,008, correspondientes a 115,461 personas en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

El número de viviendas destruidas aumentó de 12,504 a 14,493, mientras que otras 81.506 tienen daños y 66 edificios han colapsado; estos últimos, principalmente en Cali y Pereira, las respectivas capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, dos de los más afectados.

Los daños alcanzan, además, a 241 centros de salud, 2,612 centros educativos y 3,621 centros comunitarios, así como a 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.