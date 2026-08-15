Abinader destaca avances en la educación pública dominicana

El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel Decamps, encabezaron el acto.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader destacó las acciones que desarrolla el Gobierno para fortalecer la educación pública, mejorar las condiciones de aprendizaje y ampliar las oportunidades de formación para los estudiantes y las comunidades del país.

Durante un encuentro-almuerzo con 350 estudiantes de centros educativos públicos y privados del Distrito Escolar 15-06, celebrado en el polideportivo de Pedro Brand, el Mandatario anunció que el Gobierno trabaja para que, en noviembre próximo, entre el 60 % y el 70 % de los politécnicos del país dispongan de los equipos necesarios para las prácticas de las distintas áreas técnicas.

Abinader, acompañado del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, explicó que el proceso de reequipamiento continuará hasta dotar a los centros educativos de los recursos requeridos para fortalecer la enseñanza práctica, especialmente en las áreas que demandan herramientas y equipos especializados.

Exhortó a los estudiantes a cuidar los equipos disponibles en sus centros.

EDUCACION MAS CERCANA LAS COMUNIDADES

Resaltó las iniciativas orientadas a acercar las oportunidades educativas a las comunidades y citó como ejemplo la construcción de un Liceo Experimental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en la Autopista Duarte, proyecto que amplía las opciones de formación para estudiantes de Pedro Brand y zonas cercanas.

“Las dificultades forman parte del camino”, sostuvo el Presidente.

Llamó a los estudiantes a mantener el enfoque y la determinación para superar los obstáculos y avanzar en sus proyectos personales y profesionales.

Recomendó a los jóvenes aprender inglés y desarrollar nuevas competencias, al considerar que el dominio de ese idioma constituye una herramienta importante para ampliar las oportunidades académicas y laborales.

Durante el intercambio, los estudiantes plantearon propuestas para mejorar sus centros educativos, entre ellas la ampliación de las infraestructuras, construcción de techados deportivos y fortalecimiento de los servicios de alimentación escolar.

LAPTOPS Y BECAS PARA LOS ESTUDIANTES

Como reconocimiento al desempeño académico de los jóvenes participantes, el rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Jimmy Rosario Bernard, anunció que, por disposición del presidente Abinader, cada uno de los estudiantes presentes recibirá una laptop y una beca para cursar programas de formación ofrecidos por esa institución.

En la actividad participaron la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, y el director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez.

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