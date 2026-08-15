Haití refuerza cooperación en materia de seguridad y defensa

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Puerto Príncipe, 15 ago.- La canciller de Haití, Raina Forbin, aseguró que el país fortalece la cooperación internacional en materia de seguridad y defensa, desde que hace cinco meses asumió esa cartera.

La ministra de Relaciones Exteriores y culto añadió en conferencia de prensa que la protección y la asistencia consulares para los ciudadanos haitianos en el extranjero también figuró entre sus prioridades en beneficio de la nación.

Forbin destacó ante los periodistas como otros aportes durante sus cinco meses de mandato el respaldo del personal de la Cancillería a la recuperación económica y al proceso electoral, cuya primer sufragio será el 13 de diciembre.

La titular incluyó entre los avances la modernización, profesionalización y racionalización de la gestión del Ministerio, la reestructuración de la red externa y el ahorro de un millón de dólares en gastos de sus 57 misiones diplomáticas y oficinas consulares.

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