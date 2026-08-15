Haití transmite solidaridad a Colombia tras terremoto 7,4

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Puerto Príncipe, 15 ago.- Las autoridades de Haití transmitieron su respaldo al gobierno y el pueblo de Colombia, enfrentados hoy a las secuelas de un terremoto este lunes de magnitud 7,4.

Un comunicado del gobierno lamenta las graves afectaciones del sismo en la nación sudamericana y ofrece sus condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia.

«En estos momentos de dolor y reflexión -expresa la declaración- Haití se une al pueblo colombiano en el duelo y la adversidad y expresa su más profundo pésame a todos los afectados».

El texto rinde homenaje a «la valentía y la resiliencia de las autoridades colombianas, así como a los equipos de rescate movilizados para salvar vidas y asistir a las poblaciones afectadas».

Unos 200 colombianos muertos y mil heridos arroja el balance más reciente de víctimas del terremoto, el más potente registrado en aquel país en el siglo XXI, según el Servicio Geológico de la nación sudamericana.

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