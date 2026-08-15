Abinader entrega techado Santo Cura Ars y el club Villa Francisca

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader inauguró este sábado el techado del Centro Educacional Santo Cura de Ars (Cescar), en el sector Capotillo, una obra que beneficiará a más de 1,500 estudiantes.

Permitirá fortalecer las actividades deportivas, recreativas y formativas del centro educativo.

El Mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, durante el acto en el que el director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez, destacó que la nueva infraestructura permitirá a los estudiantes desarrollar sus actividades en condiciones más dignas y seguras.

Rodríguez explicó que con la entrega del techado del Cescar suman 10 las instalaciones de este tipo habilitadas por el Inefi en centros educativos del país.

El director del Cescar, Roberto Cruz, agradeció la obra y resaltó que los estudiantes practican diversas disciplinas deportivas, incluido el golf, lo que contribuye a ampliar sus oportunidades de desarrollo integral.

En representación del estudiantado, José Antonio Díaz Morel agradeció al presidente Abinader por la construcción del espacio y afirmó que beneficiará tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

REMOZAMIENTO DEL CLUB VILLA FRANCISCA

Posteriormente, Abinader encabezó la entrega del remozado Club Deportivo y Cultural Villa Francisca, emblemática instalación fundada en 1960 y vinculada a importantes episodios de la historia democrática dominicana.

El presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), Ángel de la Cruz, explicó que la reconstrucción convirtió el club en un moderno complejo deportivo y cultural, con renovación de la cancha, techo, gradas y fachada.

La instalación también dispone de gimnasio, cafetería, dispensario médico y odontológico, además de áreas destinadas a boxeo, judo, taekwondo y fisioterapia. Asimismo, cuenta con un salón multiuso y espacios para la realización de cursos técnicos y programas de alfabetización digital.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, exhortó a los residentes a cuidar y preservar las renovadas instalaciones. Señaló que la obra responde a solicitudes de la comunidad y se complementa con otras acciones destinadas a mejorar las condiciones y la seguridad del sector.

De su lado, el presidente del Club Deportivo y Cultural Villa Francisca, Rubén Montes de Oca, afirmó que la reconstrucción materializa un sueño de más de 30 años y permitirá disponer de un moderno espacio para impulsar el deporte, la disciplina y la formación de los jóvenes.

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