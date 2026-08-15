Llaman a juventud haitiana a devenir actora destino nacional

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Puerto Príncipe, 15 ago.- Este es el momento cuando la juventud de Haití «debe abandonar la postura de espectador para convertirse en actor del destino nacional», declaró hoy el periodista audiovisual GeorGes Emmanuel Allen.

Ese sector «debe dejar de ser una simple reserva electoral que se mueve según los acontecimientos políticos», añadió el comunicador de radio y televisión en la Jornada Internacional de la Juventud Haitiana celebrada aquí este miércoles, según el diario Haití24.

Los jóvenes nacionales deben, además, participar activamente en los espacios de decisión, reflexión y debate que determinan el futuro del país, agregó Allen en su intervención, considerada «un fuerte llamado a la juventud haitiana».

La indiferencia no es más una opción en un Haití enfrentado a una crisis institucional, y una profunda inseguridad económica y social, señaló el también jurista de formación y estudiante de sociología, citado por el periódico.

Tampoco puede considerarse a ese sector -subrayó- como una simple reserva electoral que se mueve según plazos políticos, y debe intervenir en los espacios de decisión, reflexión y debate que determinan el porvenir del país.

Allen afirmó ante los jóvenes ofrecerles una plataforma «para que puedan exponer sus ideas, confrontar sus puntos de vista y participar en el debate público».

Según el reportero, «la renovación de Haití no puede limitarse a un cambio de líderes. También deberá pasar por una renovación de mentalidades y generaciones».

El comunicador aludió a «una juventud mejor preparada, que, además de ser consciente de sus responsabilidades cívicas y más dispuesta a comprometerse con la vida pública, pueda contribuir a romper con prácticas arraigadas durante mucho tiempo en el país».

«Los jóvenes -insistió- deben expresarse, organizarse, desarrollar su pensamiento crítico y, sobre todo, participar en la definición de un nuevo proyecto social».

El objetivo -sentenció el comunicador- es contribuir a la formación de una nueva clase capaz, mañana, de asumir responsabilidades en la sociedad haitiana.

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