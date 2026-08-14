INDONESIA: Graves daños por terremoto 7,7; alerta de tsunami

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JAKARTA, INDONESIA.- Un poderoso terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes la región de Flores, en el este de Indonesia, provocando daños en viviendas y edificaciones y generando escenas de pánico entre la población, mientras las autoridades mantienen una alerta de tsunami para varias zonas costeras.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros. El movimiento telúrico fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

Entre los daños reportados figura el colapso de la sala de espera de una terminal del puerto de Pelni, en Maumere, mientras residentes de distintas localidades abandonaron sus viviendas en busca de lugares seguros.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta de tsunami para partes de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Sulawesi Meridional y Sulawesi Sudoriental, y recomendó a los residentes de las zonas costeras alejarse de las playas y riberas y dirigirse a terrenos elevados.

Hasta los últimos informes disponibles no se habían confirmado víctimas mortales, aunque las autoridades continúan evaluando los daños y mantienen la vigilancia ante nuevas réplicas y posibles variaciones del nivel del mar.

La región de Flores se encuentra en una de las zonas sísmicamente más activas del planeta, dentro del denominado Anillo de Fuego del Pacífico.

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