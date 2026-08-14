Haití realiza cambios en la Policía tras aumentar secuestros

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Puerto Príncipe, 14 ago.- El gobierno haitiano nombró nuevo jefe de la Policía Administrativa al inspector general Frenel Saintil, como parte de los cambios en ese cuerpo ante el aumento de los secuestros que afronta hoy el país.

La autoridad, quien atenderá desde ese puesto la mayoría de las unidades especializadas, reemplazó en el cargo al inspector general Jacques Joel Orival, ahora nombrado Coordinador de Seguridad del Palacio Nacional, añadió el diario Le Nouvelliste.

Los cambios en el Alto Mando de la Policía Nacional (PNH) ante el incremento de los secuestros y el descontento de las autoridades políticas incluyen la designación del comisionado Lukner Dumond como nuevo jefe de la Dirección de Logística de esa fuerza.

La ola de raptos a cambio de pagos en metálico coinciden con una disminución de la eficacia operativa de la PNH, junto al deterioro de las relaciones entre los miembros del alto mando, y en medio de la violencia de las bandas armadas, agregó Le Nouvelliste.

El director general de la PNH, Vladimir Paraison, quien lleva un año al frente de la institución, tiene ahora bajo su mando a estos nuevos funcionarios, en la tarea principal de restablecer la seguridad afectada por esos grupos criminales.

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