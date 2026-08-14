Gobierno dominicano sube los precios de cinco combustibles

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno anunció aumentos en los precios de cinco combustibles, bajó el de uno y dejó los de cuatro en los niveles que tienen actualmente.

Según el Ministerio de Industria y Comercio los que aumentan de precio son:

Gasolina Regular RD$307.50 por galón —sube RD$3.00.

Gasoil Regular RD$259.80 por galón — sube RD$3.00.

Avtur RD$286.46 por galón —sube RD$4.96.

Kerosene RD$324.60 por galón —sube RD$5.10.

Fuel Oil #6 RD$159.06 por galón —sube RD$0.88.

LOS QUE MANTIENEN PRECIO ACTUAL

Gasolina Premium seguirá vendiéndose a RD$341.10 por galón (mantiene actual precio).

Gasoil Óptimo RD$293.10 por galón —(mantiene precio).

Gas Licuado (GLP) RD$135.20 por galón —(mantiene precio).

Gas Natural RD$43.97 por m³ —(mantiene precio)

BAJA DE PRECIO

Fuel Oíl 1%S RD$190.03 por galón —baja RD$2.62.

POR DEBAJO DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS

Según dicho Ministerio, aún con los RD$3.00 de aumento, la gasolina y el gasoil regular se mantienen por debajo de los precios establecidos el pasado 13 de junio, cuando se anunció el periodo de congelamiento por 90 días, como parte de un “Plan Anticrisis”.

Resalta que el margen de refinación (diferencia entre precio del crudo y el precio del producto terminado) a partir del conflicto EEUU-Irán, se ha incrementado en 26% para la gasolina y más de 64% para gasoil.

GOBIERNO MANTIENE COMPROMISO

“El Gobierno mantiene el compromiso de no superar los precios fijados mientras el petróleo se mantenga por debajo de los US$95, para la sostenibilidad del Plan Anti-Crisis implementado por el Gobierno”, añade.

Revela que con los precios fijados para esta semana, el Gobierno subsidia a cada galón que consumen los dominicanos con RD$15.78 en el GLP, RD$9.97 en la gasolina premium, RD$33.36 en la gasolina regular, RD$86.89 en el gasoil regular y RD$78.39 en el gasoil óptimo.

Añade que con el subsidio que el Gobierno ha destinado para esta semana, en lo que va de año, el monto destinado para el mismo supera los RD$26 mil millones.