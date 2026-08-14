Arrestan alcalde de Lawrence, Brian A. DePeña, por «lavado»

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MASSACHUSETTS, Estados Unidos. – El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian A. DePeña, quien es de origen dominicano, fue arrestado este viernes y enfrenta cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero.

Su arresto sce produjo como parte de una investigación relacionada con el presunto uso indebido de más de US$1.5 millones en préstamos federales destinados a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la Fiscalía Federal de Massachusetts, DePeña habría obtenido los fondos a través de Tenares Tire Services Inc., empresa de venta de neumáticos y servicios automotrices de su propiedad en Lawrence.

Los fiscales alegan que parte del dinero fue utilizado para cubrir deudas tributarias personales, gastos de su campaña electoral y más de US$880,000 en hipotecas de alto interés relacionadas con propiedades que poseía en la ciudad.

Las autoridades sostienen que DePeña recibió inicialmente un préstamo de US$150,000 en 2020 y posteriormente solicitó aumentos que elevaron el financiamiento hasta aproximadamente US$1.65 millones. Según los documentos judiciales, una parte de esos recursos habría sido transferida a cuentas personales y utilizada para fines ajenos a las necesidades de su empresa.

DESTINO DEL DINERO

Entre los presuntos usos señalados por los fiscales figura una transferencia de US$90,000 para su campaña a la alcaldía en 2021, además de aproximadamente US$85,000 destinados al pago de obligaciones tributarias personales. Las autoridades también alegan que más de US$880,000 fueron utilizados para saldar préstamos hipotecarios de alto interés.

CARRERA POLÍTICA

DePeña, de 61 años, fue elegido alcalde de Lawrence por primera vez en noviembre de 2021 y reelegido en 2025. Antes de llegar a la Alcaldía, fue miembro del Concejo Municipal de Lawrence entre 2016 y 2021.

El alcalde compareció este viernes ante un tribunal federal en Boston y fue dejado en libertad bajo condiciones, entre ellas la entrega de su pasaporte y la prohibición de solicitar nuevos préstamos sin autorización judicial.

Los cargos son acusaciones, por lo que DePeña conserva la presunción de inocencia mientras el proceso judicial continúa.

El cargo de fraude electrónico podría conllevar una pena máxima de hasta 20 años de prisión, mientras que el de lavado de dinero contempla hasta 10 años, en caso de una eventual condena.