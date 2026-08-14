Abinader inaugura liceo en San Juan y encabeza graduación

Abinader corta la cinta inaugural del Liceo Eliseo Viola, en la comunidad La Cana de Guazumal, San Juan, este 14 de agosto del 2026.

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SAN JUAN.- El presidente Luis Abinader encabezó este viernes en la provincia San Juan la inauguración del liceo Eliseo Viola, una obra esperada durante 15 años, y la decimocuarta graduación regional del programa Oportunidad 14-24, que en esta ocasión certificó a 1,156 jóvenes de la Región Sur.

El liceo, ubicado en La Cana de Guazumal, cuenta con seis aulas y capacidad para 150 estudiantes de secundaria. Beneficiará a alumnos de Cana Arriba y Abajo, Los Romeros, El Coco, Hato Nuevo, Los Anices y otras comunidades cercanas.

El viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco de Oleo Ramírez, informó que la Regional de Educación se prepara para recibir unos 81 mil estudiantes en el año escolar 2026-2027.

Destacó que 180 aulas han sido culminadas, 50 están en mantenimiento y 37 prefabricadas fueron instaladas, mientras otras se encuentran en proceso, además de 11 aulas para el nivel inicial.

De Oleo anunció que el plantel recibirá próximamente mobiliario y equipos tecnológicos. La estudiante Crisveli del Carmen Mateo llamó a sus compañeros a cuidar las instalaciones y aprovechar las oportunidades de formación.

1,156 JÓVENES COMPLETAN FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL

Durante la graduación de Oportunidad 14-24, Alex Mordán, director del programa, informó que cerca de 14 mil egresados ya se han incorporado a empleos formales y que este año se proyectan más de 40 mil graduados.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, destacó que con esta promoción suman 7,300 los egresados en la Región Sur, de los cuales 2,926 corresponden a San Juan. Además, 1,690 realizaron pasantías remuneradas y 332 avanzan hacia proyectos productivos.

El programa ofrece capacitación en áreas como tecnología, hotelería, electricidad, gastronomía, informática, inglés, contabilidad, belleza y servicios.

Oportunidad 14-24 también desarrolla las iniciativas Derivación Escolar y Sur Bilingüe, orientadas a la reinserción educativa y al aprendizaje del inglés.

Los beneficiarios proceden de las siete provincias del Sur: Azua, Bahoruco, Barahona, Elías Piña, Independencia, Pedernales y San Juan.

an/am