ADP convoca concentraciones nacionales a 4 días inicio clases

Hidalgo exigió, este 14 de agosto del 2026, la aplicación y actualización de los incentivos salariales y el pago inmediato de los retroactivos.

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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) convocó concentraciones simultáneas en todos los distritos educativos del país para el jueves 20 de agosto, a las 9:00 de la mañana, cuatro días antes del inicio del año escolar.

El presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, dijo que las 16 seccionales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se concentrarán en el Parque Independencia, mientras que en el resto del país las manifestaciones serán frente a los distritos educativos.

La medida aumenta la presión sobre el Ministerio de Educación (Minerd) por el pago de incentivos y retroactivos vinculados a la Evaluación del Desempeño Docente (EDD).

La convocatoria no contempla un paro ni la suspensión de la docencia, pero se desarrollará durante la etapa final de preparación de los centros, en la que más de 90,000 docentes participan en jornadas formativas del Minerd.

RECLAMOS POR INCENTIVOS Y EVALUACIÓN

La ADP exige la aplicación y actualización de los incentivos salariales y el pago inmediato de los retroactivos. También reclama agilizar las revisiones y apelaciones de calificaciones, revisar los instrumentos del Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP) y establecer un calendario para evaluar a docentes pendientes.

El gremio asegura que 49 profesores aún no han recibido sus calificaciones. Asimismo, mantiene demandas relacionadas con reparación de escuelas, cupos, asignación de docentes y traslados.

PROTOCOLO BAJO PRESIÓN

El Minerd y la ADP acordaron el 21 de julio un protocolo para publicar resultados, tramitar reclamaciones y procesar los incentivos. Educación informó que fueron publicadas las calificaciones de 111,851 docentes y que quienes no objetaran sus resultados pasarían a los trámites administrativos de pago.

El 5 de agosto, la ADP informó que el ministro Luis Miguel De Camps se comprometió a iniciar esos trámites el 11 de agosto. La nueva circular exige un “pago inmediato”, pero no precisa qué parte del cronograma considera incumplida.

La ADP anunciará el miércoles 19 las demás actividades aprobadas por su Pleno Nacional de Dirigentes, por lo que el inicio de clases, previsto para el lunes 24 de agosto, permanece bajo presión.

an/am