Gobierno alerta a dominicanos sobre ofertas empleo en Rusia

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó este viernes a los dominicanos a actuar con cautela ante ofertas de empleo para viajar a Rusia que pudieran estar vinculadas con actividades relacionadas con la guerra contra Ucrania.

En un comunicado, la Cancillería recomendó verificar la procedencia de las ofertas, la identidad del empleador y las condiciones de contratación, «especialmente cuando las gestiones se realicen exclusivamente por medios digitales o a través de intermediarios cuya identidad o acreditación no puedan ser comprobadas».

RIESGOS Y ASISTENCIA CONSULAR

Advirtió que la participación en actividades vinculadas a un conflicto armado puede representar riesgos para la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos.

Aseguró que ofrecerá asistencia consular a los dominicanos que, tras aceptar este tipo de ofertas, se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo, y realizará gestiones para facilitar su retorno seguro al país.

El comunicado se difundió después de que el dominicano Juan Carlos Ávila Espaillat, de 28 años, asegurara en videos en redes sociales que viajó a Rusia atraído por una oferta económica para prestar servicio militar bajo un supuesto contrato con las Fuerzas Armadas de ese país.

Ávila Espaillat difundió imágenes en las que aparece con uniforme militar y relata aspectos de su experiencia, entre ellos una supuesta herida sufrida tras una explosión. Su familia pidió ayuda a las autoridades para su retorno.