Cinco hombres han muerto en supuestos enfrentamientos PN

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Cinco hombres han muerto en las últimas horas en supuestos enfrentamientos con agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en Barahona, Santo Domingo y Gaspar Hernández.

En Cabral, Barahona, murió Carlos Julio Féliz Sena, contra quien pesaban cuatro órdenes judiciales. La Policía informó que Féliz Sena disparó contra los agentes con un arma de fabricación casera, por lo que estos repelieron la agresión.

En Los Alcarrizos fallecieron Domingo Santiago Valdez, alias «La Fama», y Gabriel Luis Montero Valdez, alias «Campeón». Según el reporte, ambos dispararon contra una patrulla desde una vivienda. En la escena fueron ocupadas dos pistolas.

En Gaspar Hernández murió Ricardo Polanco García, alias «Richard Gatillo» o «El Vegano», quien, de acuerdo con la Policía, disparó contra agentes que intentaban detenerlo. Le fue ocupada una pistola Glock y dos cargadores.

OTRO EN SDE

En el sector Los Frailes II, de Santo Domingo Este, murió Jenny Santos Franco Jiménez, alias «El Come Hombre de Los Frailes», de 35 años, quien era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con varios delitos.

La Policía indicó que Franco Jiménez disparó contra los agentes y que en el lugar fue ocupada una pistola calibre 45.