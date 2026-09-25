Cinco hombres han muerto en supuestos enfrentamientos PN

SANTO DOMINGO.- Cinco hombres han muerto en las últimas horas en supuestos enfrentamientos con agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en Barahona, Santo Domingo y Gaspar Hernández.
En Cabral, Barahona, murió Carlos Julio Féliz Sena, contra quien pesaban cuatro órdenes judiciales. La Policía informó que Féliz Sena disparó contra los agentes con un arma de fabricación casera, por lo que estos repelieron la agresión.
En Los Alcarrizos fallecieron Domingo Santiago Valdez, alias «La Fama», y Gabriel Luis Montero Valdez, alias «Campeón». Según el reporte, ambos dispararon contra una patrulla desde una vivienda. En la escena fueron ocupadas dos pistolas.
En Gaspar Hernández murió Ricardo Polanco García, alias «Richard Gatillo» o «El Vegano», quien, de acuerdo con la Policía, disparó contra agentes que intentaban detenerlo. Le fue ocupada una pistola Glock y dos cargadores.
OTRO EN SDE
En el sector Los Frailes II, de Santo Domingo Este, murió Jenny Santos Franco Jiménez, alias «El Come Hombre de Los Frailes», de 35 años, quien era buscado mediante una orden de arresto por su presunta vinculación con varios delitos.
La Policía indicó que Franco Jiménez disparó contra los agentes y que en el lugar fue ocupada una pistola calibre 45.
Así mismo cohoño.no le baje ni céntimo que siga la limpieza de toda esa basura. Y romperle el josico. a todo los que salen a hablar ñeca de la policía..hagan como hizo y está haciendo BUKELET. Todo el tiquete que tenga un tatuaje aún sea de la virgen de Altagracia preso sin fianza ni límite una pela de chucho y un plato de arroz con frijoles. Diario ..y como hizo BUKELET prohibido andar 2 persona en un motor. Prohibió los teteos en la calle
5 ratas menos.
EXIGIMOS UNA INVESTIGACION EXHAUSTIVA SOBRE LOS HECHOS. LA PN TIENE UN EXTENSO HISTORIAL DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y EJECUCIONES EXTRA-JUDICIALES.
NO PERMITIREMOS QUE SIGAN LOS ABUSOS Y LA VIOLENCIA DE PARTE DE LA PN.
ATENCION ONU, OEA, CIDH.
#DerechosHumanos #HandsUpDontShoot #NarcoEstadoPRMierdista #NoSabenGobernar #FuckPRMierrda #FuckPN
A ti tienen que darte seguimiento haitiano delincuente.
Felicidades para nuestros policías, sigan limpiando las calles porque están muy contaminada con esas ra-tas humana que sólo llevan dolor a la sociedad dominicana, y los defensores de los delincuentes que se callen esa boca porque ellos no la habren para defender a la gente seria que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar.
Que continúe la operación 29.
motores ilegales, calibrando cuando salen de darse su pase en los puntos de drogas,salen a 100 y pico huyendo por la nicolas casimimiro flor de liz, un desastre
Esperamos por ustedes en herrera, santo domingo oeste, lleno de delincuentes, de basuras, lleno de motores, legales, lleno de punto de drogas, no aguatamos mas
Cuando van a limpiar Santo dgo oeste los callejones de Herrera y en sto dgo este los frailes dos por ahí por detrás de el supermercado olé, Jesús cuánta drogas y ladrones