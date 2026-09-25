Aplazan audiencia por el asalto a la casa de «Julián Oro Duro»

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Santo Domingo, 25 sep (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el próximo 30 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción contra los cuatro hombres vinculados por las autoridades al asalto ocurrido el pasado domingo en la residencia del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como «Julián Oro Duro», en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista resultó herido.

La audiencia fue aplazada a solicitud de las partes, mientras avanzan las actuaciones del Ministerio Público en torno al caso.

Los imputados son Kevin Dariel Germán Troncoso, Juan Carlos Hernández García, Michael Tejada Vásquez y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias «Chiquito», quienes fueron detenidos en el marco de la investigación desarrollada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con el Ministerio Público.

La vista fue aplazada el mismo día en el que «Julián Oro Duro» recibió el alta médica tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido a raíz de las heridas sufridas en la cara y la cabeza.

La Policía Nacional informó este jueves que durante varios allanamientos fueron recuperados 33,690 dólares y 196,500 pesos en efectivo, además de relojes, cadenas y otras pertenencias que, según las autoridades, estarían relacionadas con el asalto.

Entre los objetos incautados se encuentra un reloj Rolex, otro de la marca Cardo, dos cadenas, una medalla, un guillo, un broche de mujer, un bolso Louis Vuitton, una llave de un vehículo Toyota y unos lentes.

La Policía también informó de la recuperación, en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, de una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada durante el asalto.

La muerte de Castillo ocurrió durante el asalto a la residencia de la pareja en Santo Domingo Este, mientras que Julián Oro Duro resultó herido y recibió atención médica.EFE