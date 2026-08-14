Convocan protesta contra salida de diplomáticos cubanos de RD

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Santo Domingo, 14 ago (Prensa Latina) .- políticas, populares y sindicales de República Dominicana convocaron para el próximo martes una manifestación frente al Ministerio de Relaciones Exteriores contra la decisión del Gobierno de solicitar la salida de varios diplomáticos cubanos, trascendió hoy.

El dirigente del Partido Comunista del Trabajo (PCT) Manuel Salazar precisó que la protesta está prevista para las 09:00, hora local, y tendrá como propósito expresar el rechazo de distintos sectores a una medida que calificó como un atropello contra Cuba.

Adelantó que hasta el momento unas siete organizaciones participan directamente en la convocatoria, aunque explicó que se realizan acercamientos con otros movimientos sociales, sindicales y democráticos con el objetivo de ampliar la concentración.

Indicó que los organizadores pretenden que la concentración trascienda a las agrupaciones tradicionalmente identificadas con la izquierda y constituya una expresión más amplia de sectores de la sociedad que rechazan la decisión gubernamental.

La convocatoria se produce luego de que este jueves el Gobierno dominicano solicitara a Cuba el retiro de varios miembros de su misión diplomática y sus familiares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no informó los nombres, rangos ni funciones de los funcionarios involucrados y señaló que, por tratarse de comunicaciones diplomáticas, no ofrecería detalles adicionales.

Salazar cuestionó la postura asumida por la administración del presidente Luis Abinader y reiteró el desacuerdo de las organizaciones convocantes a la medida adoptada contra la representación diplomática cubana.

Más temprano, el PCT calificó la medida como una «vergüenza monumental».

oda/mpv