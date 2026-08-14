MEXICO: EEUU niega entrada al expresidente López Obrador

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MEXICO, 14 Ago.- El hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha denunciado que las autoridades de Estados Unidos le han denegado la entrada al país por motivos políticos, lo que la mandataria Claudia Sheinbaum, ha tildado de intento de «injerencia» en la política mexicana.

El también exsecretario del partido oficialista Morena, Andrés Manuel López Beltrán, ha hecho pública su protesta en una carta dirigida al presidente Donald Trump y difundida en sus redes sociales en la que apunta a una medida de «carácter político».

En esta línea, ha señalado al secretario de Estado, Marco Rubio, y a su ‘número dos’, Christopher Landau, «autodenominado ‘el quita visa'», por un acto «más bien politiquero, y propagandístico, al estilo hitleriano».

«No existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder. (…) Dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo», ha asegurado López Beltrán, quien ha tachado la denegación de su visado como una «burda y perversa canallada» del Departamento de Estado, cuyos miembros se dedican a «acosar y agraviar» a quienes «no se alinean o someten a sus afanes autoritarios y sus corruptelas».

En su misiva, López Beltran –quien renunció en mayo a su puesto dentro de Morena para competir por un escaño en las elecciones intermedias del próximo año– pregunta a Trump si está al tanto de la decisión y, de no ser así, por qué no destituye a Rubio y Landau.

El Departamento de Estado no se ha pronunciado hasta el momento sobre esta acusación, pero sí lo ha hecho Sheinbaum, que en rueda de prensa ha considerado que la cancelación del visado a personas como López Beltrán tienen «un sentido político, esencialmente».

«No es parejo a todos los países (…) Podemos hacer una revisión de qué ocurre en otros países de América Latina y qué ocurre en nuestro país. Y esto es un sentido de injerencia en la política mexicana. Esa es mi opinión. Porque no veo yo otra razón. ¿Y lo usa quién? Pues la derecha mexicana, que cada vez es más entreguista a Estados Unidos», ha declarado.

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