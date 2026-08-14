Ucrania sanciona buques rusos y 28 empresas exportan granos

KIEV 14 Ago.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes la imposición de sanciones contra trece buques, ocho de ellos con bandera de Rusia, once ciudadanos rusos y casi una treintena de empresas por su implicación en la exportación «ilegal» de grano ucraniano.

Así, ha ratificado las restricciones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, que incluye tres embarcaciones bandera panameña, una de Belice y otra más con bandera de San Cristóbal y Nieves.

«Todos ellos están involucrados en la exportación ilegal de grano ucraniano desde los territorios de Ucrania temporalmente ocupados. También se han impuesto sanciones a los propietarios y capitanes de estos buques y a las empresas involucradas en la exportación de nuestro grano», ha agregado Zelenski en un comunicado.

El mandatario ha señalado además que brindará a los países socios de Ucrania «toda la información (…) para que sincronicen las medidas y las ajusten a sus respectivas jurisdicciones».