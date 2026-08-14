Abinader entrega RD$85 MM a 400 microempresarios en SJM

El presidente Luis Abinader durante la entrega de los recursos.

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SAN JUAN DE LA MAGUANA.– El presidente Luis Abinader entregó RD$85 millones en créditos a 400 microempresarios y emprendedores de San Juan, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).

Anunció la ampliación del programa “Tu Firma es Tu Garantía”, con el propósito de facilitar el acceso al financiamiento, impulsar los emprendimientos, generar empleos y dinamizar la economía provincial.

El acto fue celebrado en el Centro de Convenciones y Evangelización Monseñor Reynaldo Connors, con motivo del primer aniversario del programa, iniciativa que surgió en San Juan de la Maguana luego de que mujeres emprendedoras expusieran las dificultades que enfrentaban para obtener créditos por no contar con fiadores o codeudores.

Abinader explicó que esa situación llevó al Gobierno a crear un mecanismo que permitiera a los pequeños empresarios acceder al financiamiento formal sin necesidad de un garante, evitando que recurrieran a préstamos informales con elevados intereses.

DESTACA RESPALDO DEL GOBIERNO

El director de Promipyme, Fabrizio Gómez Mazara, destacó que el programa, puesto en marcha hace un año en San Juan, procura eliminar una de las principales barreras que enfrentan los microempresarios para acceder al financiamiento: la falta de un garante o codeudor.

Gómez Mazara afirmó que Abinader “pasará a la historia” por el respaldo brindado a las micro, pequeñas y medianas empresas, al destacar las políticas de financiamiento, capitalización y eliminación de trabas implementadas durante su gestión.

Informó que “Tu Firma es Tu Garantía” ha colocado RD$979.3 millones, equivalentes al 8.2 % de la cartera de créditos de Promipyme, lo que, según explicó, ha contribuido a ampliar el acceso al financiamiento formal y reducir la dependencia de préstamos informales.

BENEFICIARIOS AGRADECEN APOYO

La gobernadora de San Juan, Ana María Castillo, agradeció al presidente Abinader y a Promipyme por el respaldo ofrecido a los emprendedores de la provincia y afirmó que los créditos representan una oportunidad para fortalecer negocios, generar empleos y mejorar las condiciones de vida de las familias.

En representación de los beneficiarios, la emprendedora Wanda Ramírez agradeció el apoyo recibido de Promipyme, que le permitió fortalecer su negocio Nelly Snap Service mediante financiamiento, orientación y capacitación.

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