Publican versión unificada y actualizada del Código Penal

SANTO DOMINGO.- La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo publicó una versión unificada y actualizada del Código Penal de la República Dominicana para facilitar el conocimiento, consulta y difusión de la legislación penal vigente.
La edición está disponible en formato impreso y digital, como parte de las acciones para fortalecer el acceso a la normativa jurídica nacional.
EDICIÓN ESPECIAL DE LA GACETA OFICIAL
La iniciativa se materializa en una edición especial de la Gaceta Oficial, publicación oficial del Estado donde se dan a conocer constituciones, leyes, tratados, decretos, reglamentos y demás actos jurídicos de conocimiento público, cuya tradición data de 1851.
La versión unificada incorpora la Ley núm. 74-25, del 3 de agosto de 2025, que instituyó el nuevo Código Penal, y las modificaciones introducidas por la Ley núm. 44-26, del 27 de julio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial núm. 11254, del 5 de agosto de 2026.
La edición permite consultar de forma integrada el texto vigente, correspondiente a la Ley núm. 44-26, y el texto anterior de la Ley núm. 74-25, incorporado mediante referencias al pie de página para facilitar su comprensión y consulta.