Foro de Coproducción Europa-AL San Sebastián acoge cine RD

Argentina, Venezuela, Reino Unido, México, Italia, Uruguay, Chile, Brasil, además de la República Dominicana, son los países de las producciones que serán presentadas a potenciales socios para completar la financiación y mejorar el acceso a mercados internacionales, informó este jueves el Festival.Con motivo del 15 aniversario de su creación, el foro incrementó la dotación del premio a mejor proyecto hasta los 30.000 euros.

Entre los filmes seleccionados figura ‘Te vienen a quitar tus congos’, del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, que ganó el Oso de Plata al mejor director en Berlín con ‘Pepe’, y ‘Buscando a Sam’, de la venezolana Mariana Rondón, Concha de Oro a la mejor película en 2013 por ‘Pelo malo’.

También estarán en el foro ‘Mamá ceniza’, de la chilena Tana Gilbert que con ‘Malqueridas’ (2023) se alzó con el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Venecia; y ‘O estranho menino/Nature Boy’, del brasileño Matias Mariani, seleccionado en Berlinale Panorama 2020 con ‘Cidade Pássaro / Shine Your Eyes’.

La producción hispano-uruguaya ‘Cara sucia’, de Ignacio Acconcia; ‘El último sonidero’, de Selma Cervantes (México); ‘El último crucero/ The Last Cruise’, de la británica Rachel Daisy Ellis, e ‘Isabel Hernández’, de Giorgio Giampà (Italia), participarán también en el foro.

‘Este es el recuerdo que me gustaría tener de mamá’, del mexicano Ernesto Martínez Bucio, ganador del Premio a la mejor película de la sección Perspective de la Berlinale en 2025 con ‘El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)’ son otros de los proyectos que se presentarán a potenciales socios.

‘Las ilusiones’ de la argentina Ingrid Pokropek; ‘Los inexpertos’ del también argentino Felipe Solari Yrigoyen, y ‘La revolución de las sirenas modernas’ de la uruguaya Azul Vanni Núñez estarán también en el foro de coproducción.

El listado se completa con películas de otros cineastas que también han competido en el Festival de San Sebastián como el argentino Santiago Loza, que estará con ‘Diario inconsciente’, el chileno Christopher Murray, con ‘Piedras gigantes’, y la argentina Celina Murga con ‘Los ensayos’.