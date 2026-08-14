MIVHED ajusta compromisos pendientes con entidad regional

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), dirigido por el ministro Víctor Bisonó, regularizó los compromisos pendientes de República Dominicana ante el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos (CCVAH), correspondientes a cuotas acumuladas desde 2015.

El Gobierno dominicano realizó, a través del MIVHED, un pago de US$151,701.91, correspondiente a las cuotas de los años 2015 a 2025, además de un abono correspondiente a 2026.

La medida reafirma el compromiso del país de cumplir sus obligaciones y fortalecer su participación en los organismos regionales de cooperación, particularmente ante los desafíos comunes que enfrenta Centroamérica en materia de vivienda, hábitat, desarrollo urbano y gestión de riesgos.

COOPERACIÓN REGIONAL

La Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) valoró la regularización de los compromisos y destacó que la acción evidencia el respaldo de República Dominicana al proceso de integración social del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

“Estamos honrando un compromiso que el país mantenía pendiente desde hace más de una década, pero, sobre todo, fortaleciendo nuestra participación en un espacio desde el cual podemos compartir experiencias, acceder a asistencia técnica y construir soluciones junto a otros países”, afirmó Bisonó.

República Dominicana forma parte del SICA y participa en el CCVAH a través del MIVHED, como organismo rector nacional en materia de vivienda.

El CCVAH promueve la cooperación regional, el fortalecimiento institucional, el intercambio de buenas prácticas y la formulación de iniciativas conjuntas sobre vivienda, asentamientos humanos y desarrollo urbano.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Bisonó resaltó que la cooperación regional permite a los países compartir conocimientos y capacidades para enfrentar riesgos comunes y mejorar su preparación ante fenómenos naturales y otros desafíos.

La regularización de las cuotas permitirá fortalecer la asistencia técnica regional, apoyar la Unidad de Vivienda de la SISCA y dar seguimiento a los acuerdos adoptados por las autoridades del sector.

Con esta acción, el MIVHED busca ampliar las oportunidades de cooperación y fortalecer las políticas públicas de vivienda, hábitat y desarrollo urbano en República Dominicana.

an/am