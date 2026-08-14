DASAC y ARS SEMMA amplían apoyo a maestros vulnerables

Firmaron el acuerdo este 13 de agosto del 2026 los directores, Luis René Canaán Rojas, de ARS SEMMA; y de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona.

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SANTO DOMINGO.- La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) y la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA) suscribieron un acuerdo de cooperación destinado a ampliar la asistencia alimentaria, los servicios de salud, las ayudas técnicas y la atención integral a docentes, jubilados, pensionados y sus familiares en condiciones de vulnerabilidad.

El convenio contempla que DASAC facilite equipos de apoyo para pacientes en recuperación, entre ellos sillas de ruedas y otros dispositivos disponibles, además de raciones alimenticias adaptadas a necesidades especiales y la realización de operativos comunitarios de salud y prevención.

El director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que la alianza fortalece el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con la protección de los sectores más necesitados.

“Estamos uniendo capacidades para que ninguna familia quede desprotegida cuando más necesite el apoyo del Estado”, afirmó.

ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL Y APOYO SOCIAL

El director ejecutivo de ARS SEMMA, Luis René Canaán Rojas, resaltó que el acuerdo permitirá ofrecer una atención integral a los afiliados, especialmente a quienes enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Las instituciones coordinarán mecanismos para identificar casos prioritarios y canalizar ayudas, además de jornadas de salud preventiva y apoyo en salud mental.

El convenio establece que los hospitales Docentes SEMMA Santo Domingo y SEMMA Santiago ofrecerán gratuitamente atención médica ambulatoria, hospitalaria, quirúrgica y de emergencias a los usuarios y beneficiarios debidamente referidos por DASAC.

Para garantizar el seguimiento y evaluación del acuerdo, ambas entidades conformaron un comité integrado por cuatro miembros, que agilizará la atención de casos complejos y fortalecerá la coordinación interinstitucional y la red de protección social en todo el territorio nacional.

an/am