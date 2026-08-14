Ciudad Colonial aplicará plan piloto para reducir el tráfico

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SANTO DOMINGO.- Las autoridades implementarán desde el próximo lunes 17 de agosto un Plan Piloto de Calmado de Tráfico en la Ciudad Colonial, mediante un esquema de control de accesos que busca reducir el tránsito de paso y ordenar el uso del espacio urbano, en respuesta a solicitudes de residentes y comerciantes.

La iniciativa es coordinada por el INTRANT, DIGESETT, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Cultura, la Policía Nacional, POLITUR, el Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial y la alianza Unidos por la Ciudad Colonial.

El plan procura disminuir la congestión en el área monumental, afectada por conductores que utilizan sus calles como vía de paso para acortar tiempos de viaje. Esta situación provoca demoras, conflictos entre peatones y vehículos y afecta la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.

Las únicas excepciones serán los vehículos de emergencia y los camiones recolectores de desechos.

SERA PERMANENTE TODOS LOS DIAS

La medida tendrá carácter permanente, todos los días de la semana, y abarcará el polígono comprendido entre las calles Arzobispo Meriño, al oeste; Padre Billini, al sur, y Las Damas, al este.

El acceso al polígono catedral podrá realizarse desde el norte de Arzobispo Meriño, por Palo Hincado y Juan Isidro Pérez, o desde la avenida Mella.

No se permitirá el acceso por Padre Billini, donde controles obligarán a los conductores a girar a la derecha en la intersección con Arzobispo Meriño.

Las autoridades exhortaron a utilizar los estacionamientos de mayor capacidad, entre ellos el Parqueo Atarazana y el Parqueo Zona Colonial.

La implementación será monitoreada de manera continua y podrá ajustarse según los avances del programa y las condiciones observadas.

an/am