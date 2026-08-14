Las estrategias del PRM y el PLD (OPINION)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) tomó una excelente decisión política, designando al Presidente Luis Abinader como líder de esa organización.

Y, mientras eso ya ocurrió, el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el ex Presidente Danilo Medina como su líder, sigue cosechando éxitos en todo el país, básicamente con el proceso de inscripciones de nuevos miembros o de otros que renunciaron para seguir al también ex gobernante Leonel Fernández.

Lo del PRM es una novedad, porque donde llega Luis Abinader está presente el líder del gobierno y del PRM. ¡Todo el poder concentrado en una persona!

Orden

Hay una orden emitida del Palacio Nacional, que prohíbe que al Presidente se le entregue personalmente cartas u otros documentos. ¡Esa es una de las mejores prácticas que debe tener un Presidente, no sólo para que se le solicite resolver problemas personales, como empleos, sino que muchos dominicanos utilizan ese medio para hacerle llegar denuncias en contra de funcionarios o solicitando necesidades comunitarias.

¡Ese fue uno de los éxitos de Danilo Medina como Presidente de la República, durante sus ocho años de gobierno! Él salía a recoger las cartas y así se enteraba de muchos problemas causados por funcionarios en perjuicio de determinadas comunidades.

Es cierto que el PRM bajó en el número de militantes, pero Abinader, que hoy no puede ser candidato presidencial, es el más popular de los dirigentes políticos del país.

Es de esperarse que a partir de este 16 de Agosto, el jefe de Estado introduzca cambios profundos en el Estado, no muchos movimientos de funcionarios.

El liderazgo del PRM está obligado a bajar a su base para que los beneficios políticos del Estado, lleguen a las clases más necesitadas. Con un Presidente de la República y también líder de la entidad política en el poder, será muy difícil ganarle unas elecciones.

¿Qué ayuda al PRM? Que la mayoría de dominicanos afirma que con los peledeístas divididos en dos partidos, es muy difícil derrotar a los gobiernistas.

Leonel

La única forma que hay para que los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo se unan, es que se produzca la renuncia como candidato presidencial del doctor Leonel Fernández Reyna, para apoyar a un candidato peledeísta, con un dirigente de la FP como compañero de boleta para la Vicepresidencia.

¡Que podría ser Omar Fernández! De lo contrario es imposible que el PLD y la FP se unan. ¿Por qué? Porque Danilo Medina acusa a Leonel Fernández de ser el artífice de las dos últimas derrotadas sufridas por el PLD. Ya dijimos antes que si el PLD respalda a la FP, ahí muere para siempre.

El PLD tiene muchos aspirantes presidenciales, entre ellos Gonzalo Castillo, Ramón Ventura Camejo y Magarita Cedeño, que pueden ser buenos competidores. La estrategia de los peledeístas es la de contribuir a producir una derrota en contra de la FP, porque vuelve a fortalecerse. ¡Y la FP también busca la desaparición del PLD!

El ex Presidente Medina, que no puede ser candidato, tiene mucha simpatía en todo el país. Pero es injusto no admitir que Leonel Fernández también moviliza a grandes masas.

Pero para derrotar a Luis Abinader no será tan fácil. Con un poder total en sus manos, el gobernante luchará para destruir políticamente a sus adversarios.

Disponiendo obras, como la construcción de la carretera que unirá a Carlos Díaz con Arroyo del Toro, en Tamboril, es muy difícil que la mayoría de los residentes de la zona no vote por el PRM.

¡Y lo mismo va a ocurrir en todo el país! El Presidente tiene a dirigentes políticos, como Julio César Valentín y Anyolino Germosén, que se mueven en todo el territorio nacional haciendo contactos con funcionarios, entre ellos de la oposición, sumando votos, que es muy difícil para la oposición.

Hay quienes hablan de la posibilidad de acuerdos con sectores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que tendría como objetivo designar a dirigentes de esa entidad en el gobierno, para resolverles problemas sociales a sus militantes.

¡Eso es un simple comentario! Al Presidente Abinader hay que observarlo, porque es un gran estratega. El PRM tiene el mayor control político de la región del Cibao. Y quien controla a esta zona, difícilmente pierda las elecciones nacionales.

jpm-am