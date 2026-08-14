Santiago y el cementerio municipal de la calle 30 de marzo

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago de los Caballeros.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

POR JOSE ARMANDO TORIBIO

SANTIAGO.- Con el propósito de conocer y valorar parte del patrimonio histórico y cultural de Santiago, fue realizado un interesante recorrido guiado por el Cementerio Municipal de la calle 30 de Marzo, espacio declarado en 2024 Patrimonio Cultural y reconocido como Museo a Cielo Abierto.

La visita permitió a los participantes acercarse a la historia que guarda este emblemático lugar, a través de sus monumentos, mausoleos, sepulturas y otros elementos que forman parte de la memoria histórica de la ciudad de Santiago.

Durante el recorrido fueron compartidos importantes datos sobre personajes, acontecimientos y aspectos arquitectónicos vinculados a este espacio, considerado parte fundamental del patrimonio cultural santiaguero.

La actividad contó con el auspicio de la Fundación Blandino, entidad a la que los participantes expresaron su agradecimiento por promover esta experiencia orientada al conocimiento, la preservación y la valoración de la historia local.

De manera especial, fueron reconocidos los aportes del doctor Edwin Espinal Hernández y del arquitecto Harold Paz Rodríguez, quienes tuvieron a su cargo compartir sus conocimientos y explicar diferentes aspectos históricos y patrimoniales relacionados con el cementerio.

Los participantes destacaron la pasión y el compromiso demostrados por ambos profesionales durante el recorrido, al ofrecer informaciones que permitieron comprender con mayor profundidad la importancia de este espacio para la identidad cultural de Santiago.

El recorrido también sirvió para reflexionar sobre la necesidad de preservar estos lugares históricos y fomentar iniciativas que permitan a las nuevas generaciones conocer el legado de quienes contribuyeron al desarrollo de la ciudad y del país.

La experiencia fue valorada como una oportunidad para descubrir desde otra perspectiva la historia de Santiago, contenida en un espacio que, más allá de su función original, representa hoy un importante patrimonio cultural y un verdadero museo a cielo abierto.

JPM