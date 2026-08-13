DGDC ofreció más de 20 mil asistencias en zonas vulnerables

Modesto Guamán conversó con periodistas este 12 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.-La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) ha brindado unas 20 mil asistencias en favor de localidades en estado de vulnerabilidad, en lo que va de este año.

Así lo informó el titular de la institución, Modesto Guzmán, quien aseguró que el mayor logro de su gestión es estar cerca de las personas más necesitadas.

Indicó que entre esas ayudas se incluyen la reparación de viviendas, donaciones de electrodomésticos, raciones alimenticias y medicamentos.

Guzmán manifestó que, dentro de los límites presupuestarios de la DGDC, se realiza una labor relevante, con la que se mejora la vida de personas de escasos recursos.

an/am