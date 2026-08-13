El MP analiza 16,800 cajas de documentos fraude en SeNaSa

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SANTO DOMINGO.- El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, reveló la magnitud de las investigaciones sobre el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al informar que un equipo especializado analiza 16,800 cajas de documentos obtenidas durante recientes allanamientos.

Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Camacho explicó que SeNaSa fue afectado por tres estructuras, y advirtió que los nuevos hallazgos podrían derivar en lo que popularmente se conoce como un “SeNaSa 2.0” o incluso un “SeNaSa 3.0”.

El procurador adjunto precisó que uno de los allanamientos produjo las 16,800 cajas de documentos que actualmente son examinadas por el Ministerio Público, con el propósito de identificar a todas las personas vinculadas con las presuntas redes criminales.

POSIBLES NUEVOS SOMETIMIENTOS

Camacho señaló que, conforme avance el procesamiento de la documentación ocupada, las autoridades podrán determinar qué información sirve para fortalecer las líneas de investigación existentes y los casos de personas que ya han sido judicializadas.

Asimismo, indicó que del análisis podrían surgir nuevos involucrados, quienes eventualmente serían vinculados a otras vertientes del expediente y presentados ante los tribunales, de acuerdo con los hallazgos obtenidos.

INVESTIGACIÓN REQUIERE TIEMPO

El funcionario justificó el tiempo que requiere el proceso debido al enorme volumen de evidencia recopilada. Explicó que examinar una cantidad de información de esa magnitud exige al Ministerio Público dedicar un período superior al habitual.

Camacho pidió comprensión ante los plazos de las pesquisas y aseguró que el análisis se realiza con el rigor necesario para establecer responsabilidades y sustentar las acciones judiciales que correspondan.

an/am