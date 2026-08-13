Centro Cultural Banreservas anuncia amplia agenda agosto

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SANTO DOMINGO.- El Centro Cultural Banreservas desarrollará durante agosto una variada programación en sus sedes de Santo Domingo y Santiago, con teatro, música, artes visuales, literatura, cine y actividades formativas, enfocadas en promover la identidad y los valores culturales dominicanos.

Las actividades comenzarán este jueves 13 de agosto en Santiago con la presentación del libro Grufos, publicación que reúne imágenes de la exposición “Grufos 30 años”. Ese mismo día, en Santo Domingo, se realizará el concierto “A Ritmo de Son”, homenaje a Kundengo Minier y César Namnúm.

El viernes 14 y sábado 15, Santiago acogerá la obra teatral Patria por Siempre, producida por la Escuela de Teatro Solez, con más de 50 actores, en conmemoración del 163 aniversario de la Guerra de la Restauración.

Ese viernes, Santo Domingo celebrará el encuentro de artesanos Selecta RD, dedicado a las huellas de la cultura taína.

ARTES Y LITERATURA

El miércoles 19 se inaugurará Brotes, primera exposición individual de Yéssica Montero, en la Sala Ada Balcácer. El jueves 20, el poeta Alejandro González, ganador del Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, conversará con el público sobre su trayectoria.

En Santiago, el sábado 22 se impartirá el taller El arte de florecer. El miércoles 26, Laura Gil ofrecerá en Santo Domingo una tertulia sobre los fundamentos del arte contemporáneo, mientras que el jueves 27 Santiago inaugurará una exposición de pinturas y esculturas de Persio Checo.

La agenda concluirá el viernes 28 con el concierto Cuando el Bolero es Jazz, de Susana Silfa y su banda, por el Día Nacional del Bolero.

Durante agosto, cada martes se proyectarán películas de Luis Buñuel dentro del Ciclo de Cine Clásico, a las 7:00 de la noche, incluyendo Viridiana, Él y El ángel exterminador.

an/am