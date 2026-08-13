INTRANT abre oficina licencias en Montecristi y Dajabón

Según informó el INTRANT este 12 de agosto del 2026, las nuevas oficinas beneficiarían a unos 69,122 propietarios de vehículos.

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MONTECRISTI.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) puso en funcionamiento, por primera vez, oficinas para la emisión de licencias de conducir en Montecristi y Dajabón, con capacidad conjunta para procesar hasta 400 documentos diariamente.

Según el Informe del Parque Vehicular 2025 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las nuevas oficinas podrían beneficiar a unos 69,122 propietarios de vehículos de ambas provincias: 44,124 en Montecristi y 24,998 en Dajabón.

Cada dependencia tendrá capacidad para emitir hasta 200 licencias por día y ofrecerá servicios de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

TRÁMITES DISPONIBLES

El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, explicó que la apertura busca acercar los servicios a los ciudadanos y reducir los desplazamientos hacia otras provincias para realizar los trámites.

“Con estas aperturas estamos llevando la transformación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir a dos provincias estratégicas de nuestra frontera”, afirmó Morrison.

En ambas oficinas se podrán gestionar carnés de aprendizaje, primeras licencias, renovaciones, duplicados por pérdida o deterioro y licencias para motocicletas. También se ofrecerá atención a miembros de la Policía Nacional.

El proceso contempla registro de datos, captura de firma, huellas y fotografía, educación vial, exámenes teóricos, evaluaciones de CEMECO, pruebas prácticas para motociclistas, tipificación, impresión y entrega del documento.

UBICACIÓN Y EXPANSIÓN

La oficina de Montecristi está ubicada en la avenida Libertad, en Villa Vásquez, mientras que la de Dajabón funciona en la avenida Dulce de Jesús Senfleur, esquina calle Fernando Valerio.

La apertura forma parte de la expansión y modernización del Sistema Nacional de Licencias de Conducir. En febrero de 2026, el INTRANT presentó la nueva licencia y, en marzo, habilitó un sistema de citas en línea disponible las 24 horas.

La ampliación coincide con el crecimiento del parque vehicular. Al cierre de 2025, el país registraba 6,640,871 vehículos, 446,819 más que en 2024, para un aumento de 7.2 %.

an/am