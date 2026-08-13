Consultas sobre aspirantes PLD serán 18 octubre en el exterior

«La Consulta para medir la simpatía de los Aspirantes Presidenciales en el exterior, se efectuará bajo la modalidad presencial, con padrón semiabierto y boleta impresa. Permitiendo así, que los miembros del Partido organizados en las seccionales del exterior y los dominicanos que no están inscritos en ningún partido político de la República Dominicana ejerzan su derecho a participar en la misma», se precisa en la circular del partido.

Esta circular, rubricada por la coordinadora de Conap 2026, Cristina Lizardo, está a dirigida a los integrantes de las Direcciones de Seccionales, de Distritos Seccionales; miembros del Comité Central, presidentes de Comités Intermedios, de Comités de Base; miembros, amigos, simpatizantes del Partido y dominicanos radicados en el exterior que no están inscritos en ningún partido político de la República Dominicana; así como a los Aspirantes Presidenciales del Partido.

Esta decisión de realizar la Consulta en el exterior se adoptó posteriormente a las reuniones virtuales con las Direcciones Seccionales del partido en las tres circunscripciones electorales, reuniones con los aspirantes presidenciales del partido, que se efectuaron con la «intención» de escuchar sus planteamientos, visiones e ideas referentes a dicho tema, indicó el PLD en un comunicado.

«Una vez escuchados tanto las Direcciones de las Seccionales como los Aspirantes Presidenciales, en la reunión de fecha 10 de agosto del año en curso, la Conap-2026 aprobó la celebración de la Consulta en las demarcaciones del exterior que las condiciones permitan, tal como se hará en la República Dominicana», señala el documento.