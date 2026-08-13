Frentes Sectoriales del PRM valoran elección de Abinader

Al centro y encabezando el encuentro, el Coordinador Nacional de la Alianza, Carmelo Rodríguez.

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Alianza de Frentes Sectoriales del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carmelo Rodríguez, valoró la elección del presidente Luis Abinader como presidente de esa organización política y recordó que la propuesta había sido planteada por los frentes desde 2024.

Rodríguez explicó que, tras la proclamación de Abinader como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, los Frentes Sectoriales realizaron un encuentro en la FAPROUASD, donde felicitaron al mandatario y plantearon que asumiera también la conducción del PRM.

Sostuvo que la elección permitirá al gobernante dirigir la estructura política oficialista y, a su juicio, fortalecer las posibilidades del partido de cara a las elecciones de 2028.

ELECCIÓN CONTRIBUIRÁ PRESERVAR CONDUCCIÓN DEL PAÍS

Los asesores de la Alianza de Frentes Sectoriales, Alberto Atallah, Radhames García y Federico Reynoso, junto a Elido Pérez, en representación de Deligne Ascención, y el viceministro Franklin de la Mota, en representación del ministro Kelvin Cruz, también respaldaron la decisión.

Afirmaron que la elección de Abinader contribuirá a preservar la conducción del país y garantizar la continuidad de las políticas de desarrollo, crecimiento y modernización impulsadas por el actual Gobierno.

Durante el encuentro, presidentes de los 25 Frentes Sectoriales expusieron sus consideraciones sobre las ejecutorias gubernamentales en sus respectivas áreas y defendieron las políticas de la administración.

MANTENER COHESIONADA LA ESTRUCTURA DEL PRM

Los dirigentes destacaron la necesidad de mantener cohesionada la estructura del PRM y fortalecer la coordinación entre sus sectores, vinculando a la sociedad civil con el partido mediante los Frentes Sectoriales.

Entre los representantes figuran Leonardo Faña, del sector agropecuario; Evaristo Pérez, de deportes; Franco de los Santos, de educación; el general retirado Hilario de la Cruz González, de policías retirados; Jorge Morales, del sector empresarial; Porfirio Peralta y Aleja Flores Dotel, de las MIPYMES, además de dirigentes de salud, juventud, mujeres, justicia, medio ambiente, cooperativas y otros sectores sociales.

an/am